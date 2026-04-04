Ронда Роузи: всерьёз считаю, что UFC страдает от недостатка конкуренции

Член Зала славы UFC, а также бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе американка Ронда Роузи вновь критично высказалась о сильнейшей организации в мире.

«Сейчас ММА находится на перепутье, это начало больших перемен, которые давно назрели. Я всерьёз считаю, что UFC страдает от недостатка конкуренции. В UFC слишком привыкли к тому, что их лига является доминирующей в индустрии, просто делают бойцам предложения, на которые те отвечают: «Принимайте или отказывайтесь, что ещё вам остаётся делать?»

Раньше UFC была лучшим способом заработать деньги в боевых видах спорта. Теперь он становится худшим местом для заработка в ММА. Раньше он был антисистемным, а теперь сам стал частью системы. А я всегда была своего рода антистервой (смеётся).

Не поймите меня неправильно, я всегда была преданной сотрудницей компании и была очень благодарна за это, но мне кажется, с тех пор как они отобрали у Даны бразды правления, в руководстве UFC совсем сбились с пути.

Думаю, им нужно напомнить о шаткости своего положения и начать ценить тех бойцов, которые вкладывают смысл во всё, что делают. Мне кажется, они забыли об этом, и я пришла напомнить им», — приводит слова Роузи портал MMA Fighting.

