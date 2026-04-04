«Ты — шутка, клоун и чепуха». Чемпион One Championship жёстко обратился к Малыхину

Чемпион One Championship в тяжёлом весе сенегалец Умар Кейн в жёсткой форме обратился к россиянину Анатолию Малыхину.

«Официальное заявление: Анатолий Малыхин — ну ты и чепуха. Мистер Чатри назначил наш бой на 1 мая, а ты отказался. Ты просто шутка, клоун, а не настоящий боец. Мы бьёмся за звание лучшего тяжеловеса в мире. Это самый значимый бой в истории тяжёлого веса One, а ты ищешь оправдания, чтобы не драться.

Тебе нужно уйти на пенсию, или искать себе другой промоушен, потому что ты — шутка. Клоун. Позорище. Меня тошнит от тебя. Ты — часть проблемы, пиявка в этой компании. Взял три пояса и теперь тормозишь законных претендентов, клоун. Я сказал руководству One, что мне нужно двигаться дальше, и теперь буду готовиться к другому бойцу. Если у тебя не будет других записей ко врачу, увидимся в сентябре. Ты — шутка. Абсолютный идиот», — написал Кейн на своей странице в социальной сети.