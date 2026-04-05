Хабиб назвал легенд мирового футбола, которые хотят приехать в Дагестан

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что такие именитые футболисты, как Златан Ибрагимович и Антонио Рюдигер, хотят приехать в Дагестан.

«Златан хочет приехать [в Дагестан]. Он мне говорил, что очень хочет с детьми приехать к нам. Базу закончим в следующем году — и добро пожаловать! Рюдигер хочет [также] приехать. Кого ещё назвать? Много [людей хотят приехать]. Со всеми, с кем мы общаемся, меня постоянно спрашивают про Дагестан. Я им отвечаю, что говорить можно много. Просто прилетайте. Кто-то хочет поохотиться, кто-то на природу [выбраться], кто-то увидеть культуру единоборств Дагестана. Есть очень много моментов, которые притягивают людей к Дагестану», — сказал Нурмагомедов в интервью Gorilla Fighting.