Ковингтон объяснил, почему именитые бойцы не примут участие в турнире UFC в Белом доме

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон выразил уверенность, что руководство сильнейшей организации в мире не включило топовых бойцов в кард турнира UFC в Белом доме, поскольку все финансовые ресурсы ушли на аренду официальной резиденции президента США в Вашингтоне.

«Они не хотят платить топовым бойцам, потому что потратили столько денег на аренду Белого дома, что у них не осталось бюджета на таких топовых бойцов, как я или Конор. Всю прошлую неделю я был в центре внимания, критиковал их, и мне всё равно», — приводит слова Ковингтона аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.