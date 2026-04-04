Арман Царукян сообщил, что в межсезонье весит более 85 кг

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян сообщил, сколько весит в межсезонье.

«[В межсезонье] мой вес составляет 86-87 кг. А потом [в тренировочном лагере] гонять вес очень сложно, приходится сильно худеть. Когда я в лагере, у меня есть личный повар… [На завтрак] я ем яйца или йогурт. Всё полезное. На обед – паста, а на ужин – рыба или мясо с овощами. А когда я не в лагере и не на диете, ем то, что хочу. Сейчас я ем всё… И бургеры тоже. Мне больше нравится мясо, стейки, барбекю, жареная курица… Мне также нравятся суши», — приводит слова Царукяна портал Low Kick MMA.