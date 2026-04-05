Азамат Бекоев проиграл Тришону Гору на турнире в UFC

В воскресенье, 5 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night 272. В рамках турнира россиянин Азамат Бекоев встретился с американцем Тришоном Гором.

Бой завершился победой американца в третьем раунде удушающим приёмом. Для Бекоева это поражение стало пятым в смешанных единоборствах при 20 победах. Американец, в свою очередь, одержал восьмую победу в MMA.

В главном событии турнира сойдутся бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано и представитель Шотландии Крис Данкан. В соглавном бою турнира бразильянка Вирна Жандироба встретится с соотечественницей Табатой Риччи.