Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Азамат Бекоев проиграл Тришону Гору в 3-м раунде, UFC Fight Night 272 5 апреля 2026

Азамат Бекоев проиграл Тришону Гору на турнире в UFC
Комментарии

В воскресенье, 5 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night 272. В рамках турнира россиянин Азамат Бекоев встретился с американцем Тришоном Гором.

UFC 2026. UFC Fight Night 272, Лас-Вегас, США
Азамат Бекоев — Тришон Гор (W)
05 апреля 2026, воскресенье. 00:50 МСК
Азамат Бекоев
Окончено
SUB
Тришон Гор

Бой завершился победой американца в третьем раунде удушающим приёмом. Для Бекоева это поражение стало пятым в смешанных единоборствах при 20 победах. Американец, в свою очередь, одержал восьмую победу в MMA.

В главном событии турнира сойдутся бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано и представитель Шотландии Крис Данкан. В соглавном бою турнира бразильянка Вирна Жандироба встретится с соотечественницей Табатой Риччи.

Материалы по теме
Два финиша за 63 секунды. Яхьяев — самый угрожающий проспект UFC из России
Два финиша за 63 секунды. Яхьяев — самый угрожающий проспект UFC из России
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android