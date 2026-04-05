Титульный бой Джошуа Вана с Тацуро Таирой не состоится на UFC 327 — Крус

Потенциальный титульный поединок в наилегчайшем весе между обладателем титула Джошуа Ваном и японцем Тацуро Таирой не состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 327, который был запланирован на 11 апреля. Об этом сообщает журналист Гильермо Крус.

По информации источника, отмена боя произошла из-за Джошуа Вана. Подробности на данный момент не сообщаются. Отмечается, что официальной информации о замене или отмене боя пока нет, однако в ближайшее время ожидается подтверждение.

Ван к настоящему моменту в общей сложности принял участие в 18 поединках, в которых одержал 16 побед (восемь – нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Таиры в смешанных единоборствах 18 побед (шесть – нокаутом) при одном поражении.