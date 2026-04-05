Деонтей Уайлдер победил Дерека Чисору на турнире в Лондоне

В ночь на 5 апреля на арене The O2 Arena прошёл вечер бокса, в рамках которого 39-летний бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер встретился с 42-летним британцем Дереком Чисорой, который дважды претендовал на этот титул (в 2012 и 2022 годах).

Бой продлился все 12 раундов и закончился победой Уайлдера раздельным решением судей (115-111, 112-115, 115-113).

Отметим, что этот бой стал юбилейным для обоих боксёров — Уайлдер и Чисора провели по 50-му поединку в профессиональной карьере.

Напомним, в своём предыдущем бою, состоявшемся в июне 2025 года, Уайлдер одержал досрочную победу над Тайрреллом Херндоном, прервав серию из двух поражений. Чисора, в свою очередь, прервал победную серию из трёх боёв. Ранее он победил Джеральда Вашингтона, Джо Джойса и Отто Валлина.