Деонтей Уайлдер победил Дерека Чисору раздельным решением на турнире в Лондоне 5 апреля 2026

Деонтей Уайлдер победил Дерека Чисору на турнире в Лондоне
В ночь на 5 апреля на арене The O2 Arena прошёл вечер бокса, в рамках которого 39-летний бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер встретился с 42-летним британцем Дереком Чисорой, который дважды претендовал на этот титул (в 2012 и 2022 годах).

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Деонтей Уайлдер (W) — Дерек Чисора
05 апреля 2026, воскресенье. 00:45 МСК
Деонтей Уайлдер
Окончено
SD
Дерек Чисора

Бой продлился все 12 раундов и закончился победой Уайлдера раздельным решением судей (115-111, 112-115, 115-113).

Отметим, что этот бой стал юбилейным для обоих боксёров — Уайлдер и Чисора провели по 50-му поединку в профессиональной карьере.

Напомним, в своём предыдущем бою, состоявшемся в июне 2025 года, Уайлдер одержал досрочную победу над Тайрреллом Херндоном, прервав серию из двух поражений. Чисора, в свою очередь, прервал победную серию из трёх боёв. Ранее он победил Джеральда Вашингтона, Джо Джойса и Отто Валлина.

Уайлдер — Чисора: Бронозовый бомбардировщик забрал тяжелейшую победу!
