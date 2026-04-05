Абдул-Рахман Яхьяев победил Брендсона Рибейро на турнире в UFC

В воскресенье, 5 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night 272. В рамках турнира российский полутяжеловес Абдул-Рахман Яхьяев, выступающий под турецким флагом, встретился с бразильцем Брендоном Рибейро.

Бой закончился победой Яхьяева в первом раунде удушающим приёмом. Таким образом, россиянин одержал девятую победу подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения.

В главном событии турнира сойдутся бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано и представитель Шотландии Крис Данкан. В соглавном бою турнира бразильянка Вирна Жандироба встретится с соотечественницей Табатой Риччи.

Ранее по ходу турнира россиянин Азамат Бекоев проиграл Тришону Гору удушающим приёмом.