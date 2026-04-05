Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Показать ещё Все новости
Абдул-Рахман Яхьяев победил Брендсона Рибейро в 1-м раунде, UFC Fight Night 272 5 апреля 2026

Абдул-Рахман Яхьяев победил Брендсона Рибейро на турнире в UFC
В воскресенье, 5 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night 272. В рамках турнира российский полутяжеловес Абдул-Рахман Яхьяев, выступающий под турецким флагом, встретился с бразильцем Брендоном Рибейро.

UFC 2026. UFC Fight Night 272, Лас-Вегас, США
Абдул-Рахман Яхьяев (W) — Брендсон Рибейро
05 апреля 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Абдул-Рахман Яхьяев
Окончено
SUB
Брендсон Рибейро

Бой закончился победой Яхьяева в первом раунде удушающим приёмом. Таким образом, россиянин одержал девятую победу подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения.

В главном событии турнира сойдутся бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано и представитель Шотландии Крис Данкан. В соглавном бою турнира бразильянка Вирна Жандироба встретится с соотечественницей Табатой Риччи.

Ранее по ходу турнира россиянин Азамат Бекоев проиграл Тришону Гору удушающим приёмом.

