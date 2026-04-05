Результаты турнира UFC Fight Night 272 с боями Мойкано и россиянина Яхьяева

Результаты турнира UFC Fight Night 272 с боями Мойкано и россиянина Яхьяева
Состоялся турнир UFC Fight Night 272. Бои прошли на арене в американском Лас-Вегасе. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться со всеми результатами турнира.

Результаты турнира UFC Fight Night 272:

  • Ренато Мойкано победил Криса Данкана удушающим приёмом (rear-naked choke);
  • Вирна Жандироба победила Табату Риччи единогласным решением;
  • Абдул-Рахман Яхьяев победил Брендсона Рибейро удушающим приёмом (rear-naked choke);
  • Этин Эвинг победил Рафаэля Эстевама техническим нокаутом (TKO);
  • Томми Макмиллен победил Маноло Дзеккини техническим нокаутом (TKO);
  • Жозе Делано победил Роберта Рухалу единогласным решением;
  • Томас Петерсен победил Гильерме Пата решением большинства судей;
  • Алессандро Коста победил Стюарта Николла техническим нокаутом (TKO);
  • Дарриус Флауэрс победил Ландо Ваннату техническим нокаутом (TKO);
  • Элис Перейра победила Хейли Коуэн нокаутом (KO);
  • Тришон Гор победил Азамата Бекоева удушающим приёмом (guillotine choke);
  • Дион Барбоза победила Мелиссу Гатто решением большинства судей;
  • Кай Камака победил Дакоту Хоупа раздельным решением.

