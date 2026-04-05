Результаты турнира UFC Fight Night 272 с боями Мойкано и россиянина Яхьяева
Состоялся турнир UFC Fight Night 272. Бои прошли на арене в американском Лас-Вегасе. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться со всеми результатами турнира.
Результаты турнира UFC Fight Night 272:
- Ренато Мойкано победил Криса Данкана удушающим приёмом (rear-naked choke);
- Вирна Жандироба победила Табату Риччи единогласным решением;
- Абдул-Рахман Яхьяев победил Брендсона Рибейро удушающим приёмом (rear-naked choke);
- Этин Эвинг победил Рафаэля Эстевама техническим нокаутом (TKO);
- Томми Макмиллен победил Маноло Дзеккини техническим нокаутом (TKO);
- Жозе Делано победил Роберта Рухалу единогласным решением;
- Томас Петерсен победил Гильерме Пата решением большинства судей;
- Алессандро Коста победил Стюарта Николла техническим нокаутом (TKO);
- Дарриус Флауэрс победил Ландо Ваннату техническим нокаутом (TKO);
- Элис Перейра победила Хейли Коуэн нокаутом (KO);
- Тришон Гор победил Азамата Бекоева удушающим приёмом (guillotine choke);
- Дион Барбоза победила Мелиссу Гатто решением большинства судей;
- Кай Камака победил Дакоту Хоупа раздельным решением.
