Результаты турнира UFC Fight Night 272 с боями Мойкано и россиянина Яхьяева

Состоялся турнир UFC Fight Night 272. Бои прошли на арене в американском Лас-Вегасе. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться со всеми результатами турнира.

Результаты турнира UFC Fight Night 272:

Ренато Мойкано победил Криса Данкана удушающим приёмом (rear-naked choke);

Вирна Жандироба победила Табату Риччи единогласным решением;

Абдул-Рахман Яхьяев победил Брендсона Рибейро удушающим приёмом (rear-naked choke);

Этин Эвинг победил Рафаэля Эстевама техническим нокаутом (TKO);

Томми Макмиллен победил Маноло Дзеккини техническим нокаутом (TKO);

Жозе Делано победил Роберта Рухалу единогласным решением;

Томас Петерсен победил Гильерме Пата решением большинства судей;

Алессандро Коста победил Стюарта Николла техническим нокаутом (TKO);

Дарриус Флауэрс победил Ландо Ваннату техническим нокаутом (TKO);

Элис Перейра победила Хейли Коуэн нокаутом (KO);

Тришон Гор победил Азамата Бекоева удушающим приёмом (guillotine choke);

Дион Барбоза победила Мелиссу Гатто решением большинства судей;

Кай Камака победил Дакоту Хоупа раздельным решением.

