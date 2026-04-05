Тим Цзю победил Дениса Нурджу единогласным решением судей

В воскресенье, 5 апреля, в Вуллонгонге (Австралия) на арене «Уин Энтертеймент Центр» состоялся бой между австралийцем Тимофеем Цзю и албанцем Денисом Нурджей, на кону которого стоял вакантный пояс WBO International в среднем весе.

Бой продлился все 10 раундов и завершился победой австралийца единогласным решением судей, которые отдали победу Тиму со счётом 100-88 трижды.

Тиму 31 год. В рекорде австралийского боксёра теперь 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения.

Денису 32 года. В рекорде албанского спортсмена 20 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и одно поражение.