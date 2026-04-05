Бокс/ММА Новости

«Иначе я завершу карьеру». Мойкано эмоционально высказался после победы над Данканом

Бывший претендент на титул в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано после победы над шотландцем Крисом Данканом на турнире UFC Fight Night 272 в Лас-Вегасе обратился к фанатам и руководству промоушена.

UFC 2026. UFC Fight Night 272, Лас-Вегас, США
Ренато Мойкано (W) — Крис Данкан
05 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Ренато Мойкано
Окончено
SUB
Крис Данкан

«К чёрту фанатов. Я люблю вас, ребята, но пошли вы. Лучше дайте мне кого-нибудь лёгкого из рейтинга, иначе я, ****, завершу карьеру», — цитирует бразильца MMA Fighting.

В ночь с 4 на 5 апреля в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 272. В главном событии вечера Мойкано победил Данкана удушающим приёмом во втором раунде.

На счету 36-летнего бразильца 21 победа, семь поражений и одна ничья. Отметим, что в январе 2025 года Мойкано уступил чемпиону (на тот момент) в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.

