Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В UFC объявили, когда состоится титульный поединок Джошуа Ван — Тацуро Таира

Комментарии

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championsip (UFC) во время турнира UFC Fight Night 272 в ночь на 5 апреля в Лас-Вегасе, США, объявила об изменениях в кардах ближайших шоу.

Так поединок 24-летнего американского чемпиона промоушена в наилегчайшем весе Джошуа Вана с 26-летним японцем Тацуро Таирой, который должен был состояться на турнире UFC 327 и отменился из-за неназванных проблем со стороны Джошуа, пройдёт в соглавном бою UFC 328 в ночь с 9 на 10 мая, где в мейн-ивенте свой пояс будет защищать непобеждённый представитель ОАЭ Хамзат Чимаев от Шона Стрикленда.

В результате переноса боя Ван — Таира поединок между Кабом Суонсоном и Нэйтом Ландвером перешёл в основной кард кард турнира UFC 327, а в мейн-ивенте сразятся Иржи Прохазка и Карлос Ульберг.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android