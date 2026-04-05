«У этого парня как будто три яйца». Тим Цзю высказался о победе над Денисом Нурджей

31-летний австралийский боксёр и новоиспечённый чемпион WBO International в среднем весе Тимофей Цзю высказался о своём албанском сопернике Денисе Нурдже.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тим Цзю (W) — Денис Нурджа
05 апреля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тим Цзю
Окончено
UD
Денис Нурджа

— Как ты оценишь своё выступление?
— Я должен пересмотреть бой. Но честно говоря, соперник был жёсткий. Даю гарантию — если бы я так же избил Тони Харрисона, он бы упал в нокаут. А у этого парня как будто три яйца, — заявил Тим на пресс-конференции.

Поединок между Цзю и Нурджи состоялся на стадионе «Уин Энтертеймент Центр» в Австралии в ночь на 5 апреля. Бой продлился всю дистанцию в 12 раундов и завершился победой Тима единогласным судейским решением. К этому поединку албанец подошёл в статусе непобеждённого боксёра.

Крутой дебют Цзю в новом весе! Тим снёс небитого албанца и с ходу взял пояс
