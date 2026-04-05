«Кард был полным дерьмом». Ренато Мойкано раскритиковал UFC за участие в Fight Night 272

Бывший претендент на титул в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано после победы над шотландцем Крисом Данканом на турнире UFC Fight Night 272 раскритиковал руководство промоушена.

«Этот кард в Apex был полным дерьмом. Дана Уайт, только не слушай это. Но ты ставишь Мойкано главным событием в чёртовом Apex. Ты шутишь? И кто такой, *****, Крис Данкан, брат? Этот бой ничего не даёт моей карьере. Не даёт ничего моему YouTube.

Я думаю, мне нужен бой, который я могу раскрутить, как, например, с [Брайаном] Ортегой, Пэдди Пимблеттом, Дэном Хукером. Может, Бенуа Сен-Дени. Мне нужен кто-то, кого знают фанаты… Дело не в победах и поражениях, дело в том, чтобы получить максимум хайпа. Чтобы люди говорили о тебе, потому что это бизнес», — приводит слова Мойкано с пресс-конференции журналист Джед Гудман в социальной сети Х.