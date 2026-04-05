Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Кард был полным дерьмом». Ренато Мойкано раскритиковал UFC за участие в Fight Night 272

Комментарии

Бывший претендент на титул в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано после победы над шотландцем Крисом Данканом на турнире UFC Fight Night 272 раскритиковал руководство промоушена.

UFC 2026. UFC Fight Night 272, Лас-Вегас, США
Ренато Мойкано (W) — Крис Данкан
05 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Ренато Мойкано
Окончено
SUB
Крис Данкан

«Этот кард в Apex был полным дерьмом. Дана Уайт, только не слушай это. Но ты ставишь Мойкано главным событием в чёртовом Apex. Ты шутишь? И кто такой, *****, Крис Данкан, брат? Этот бой ничего не даёт моей карьере. Не даёт ничего моему YouTube.

Я думаю, мне нужен бой, который я могу раскрутить, как, например, с [Брайаном] Ортегой, Пэдди Пимблеттом, Дэном Хукером. Может, Бенуа Сен-Дени. Мне нужен кто-то, кого знают фанаты… Дело не в победах и поражениях, дело в том, чтобы получить максимум хайпа. Чтобы люди говорили о тебе, потому что это бизнес», — приводит слова Мойкано с пресс-конференции журналист Джед Гудман в социальной сети Х.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android