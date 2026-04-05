Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Что вы за человек?» Джон Джонс стал участником конфликта на дороге
Комментарии

В Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) произошёл дорожный конфликт с участием бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Джона Джонса. Об этом сообщает MMA Junkie со ссылкой на видео, опубликованное участником происшествия Брайаном Бельтраном.

На видео Джонс выходит из машины и спокойно направляется к Бельтрану, держа левую руку в кармане.

«Я показал ему средний палец», — написал Бельтран на своей странице в социальных сетях.

Автор видео. Что происходит, братан? Что ты пытаешься сделать? Ты чуть меня не сбил, ублюдок.

Джон Джонс. Тебе нужно успокоиться, чувак.

Автор видео. Чёрт, это тебе нужно научиться водить, идиот. Ты чуть меня не сбил.

Джон Джонс. Тебе нужно успокоиться, чувак.

Автор видео. Я вам говорю, вы чуть меня не сбили своим грузовиком, что вы вообще несёте? Что вы за человек?

Джон Джонс (показывает собеседнику средний палец).

Автор видео. Он чуть меня не сбил, чёрт возьми, что это такое?

Бельтран отметил, что не знал, кто был за рулём, когда начал конфликт, но быстро идентифицировал Джонса. Он выразил надежду на примирение.

Материалы по теме
Джон Джонс заявил, что непобеждённый боец ММА может затмить Кормье в списке величайших
Материалы по теме
Махачева и Джонса прокатили мимо Белого дома? Разбираемся в ситуации
Махачева и Джонса прокатили мимо Белого дома? Разбираемся в ситуации
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android