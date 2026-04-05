«Что вы за человек?» Джон Джонс стал участником конфликта на дороге

В Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) произошёл дорожный конфликт с участием бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Джона Джонса. Об этом сообщает MMA Junkie со ссылкой на видео, опубликованное участником происшествия Брайаном Бельтраном.

На видео Джонс выходит из машины и спокойно направляется к Бельтрану, держа левую руку в кармане.

«Я показал ему средний палец», — написал Бельтран на своей странице в социальных сетях.

Автор видео. Что происходит, братан? Что ты пытаешься сделать? Ты чуть меня не сбил, ублюдок.

Джон Джонс. Тебе нужно успокоиться, чувак.

Автор видео. Чёрт, это тебе нужно научиться водить, идиот. Ты чуть меня не сбил.

Джон Джонс. Тебе нужно успокоиться, чувак.

Автор видео. Я вам говорю, вы чуть меня не сбили своим грузовиком, что вы вообще несёте? Что вы за человек?

Джон Джонс (показывает собеседнику средний палец).

Автор видео. Он чуть меня не сбил, чёрт возьми, что это такое?

Бельтран отметил, что не знал, кто был за рулём, когда начал конфликт, но быстро идентифицировал Джонса. Он выразил надежду на примирение.