Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Атлетико» и «Барселоны» и получил подарок от мадридцев

37-летний прославленный российский боец и бывший чемпион промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC), а ныне член Зала славы промоушена непобеждённый Хабиб Нурмагомедов 4 апреля посетил матч Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Атлетико» Мадрид и «Барселоной» (1:2).

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб поблагодарил мадридцев за приглашение на матч, выложив подарок, который сделали россиянину в «Атлетико», — именную футболку с седьмым номером.

Матч между «Атлетико» и «Барселоной» прошёл в Мадриде на стадионе «Сивитас Метрополитано». В составе хозяев поля отличился Джулиано Симеоне, а за каталонцев голы забили Маркус Рашфорд и Роберт Левандовски.