Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Атлетико» и «Барселоны» и получил подарок от мадридцев

Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Атлетико» и «Барселоны» и получил подарок от мадридцев
37-летний прославленный российский боец и бывший чемпион промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC), а ныне член Зала славы промоушена непобеждённый Хабиб Нурмагомедов 4 апреля посетил матч Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Атлетико» Мадрид и «Барселоной» (1:2).

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 39'     1:1 Рашфорд – 42'     1:2 Левандовски – 87'    
Удаления: Гонсалес – 45+7' / нет

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб поблагодарил мадридцев за приглашение на матч, выложив подарок, который сделали россиянину в «Атлетико», — именную футболку с седьмым номером.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Матч между «Атлетико» и «Барселоной» прошёл в Мадриде на стадионе «Сивитас Метрополитано». В составе хозяев поля отличился Джулиано Симеоне, а за каталонцев голы забили Маркус Рашфорд и Роберт Левандовски.

