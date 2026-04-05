Арман Царукян заявил, что Ислам Махачев в прайме сильнее Хабиба Нурмагомедова

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян заявил, что нынешний чемпион в полусреднем весе Ислам Махачев в своей лучшей форме превосходит 37-летнего прославленного бойца и бывшего чемпиона UFC, а ныне члена Зала славы непобеждённого Хабиба Нурмагомедова в прайме.

— Кто лучше — Хабиб в прайме или Ислам в прайме?
— Ислам.

— Почему ты так думаешь? Потому что он дрался с более сильными соперниками?
— Нет, потому что он более разносторонний. И потому, что у него в углу Хабиб, — сказал Царукян на YouTube-канале Adin Live.

Свой последний поединок Махачев провёл 16 ноября 2025 года и победил австралийца Джека Делла Маддалену, став чемпионом в полусреднем весе.

