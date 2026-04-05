«Азамат — это не Хамзат, он не чемпион». Гор — о победе над Бекоевым

Американский боец UFC в средней весовой категории Тришон Гор прокомментировал свою победу в третьем раунде над россиянином Азаматом Бекоевым на турнире UFC Fight Night 272 в Лас-Вегасе.

«Мой план заключался в том, чтобы причинять ему урон снова и снова. Ставка на лоу-кики сработала — после боя он толком не мог ходить без костылей. Я отказался от вредных привычек и недисциплинированного образа жизни, сегодня это помогло мне победить. Я всё равно не очень доволен своим выступлением, мне не стоило позволять ему доставать до меня. Я не хочу иметь репутацию парня, который пропускает удары и возвращается за счёт характера. Сегодня я побывал в нокдауне, но я верю в себя. Я способен биться с лучшими средневесами мира. Сейчас я никто, но однажды на мне будет висеть чемпионский пояс. Мне нужно драться умнее, мне предстоит много работы над собой. Азамат — это не Хамзат [Чимаев], он не чемпион. Когда я задушу Хамзата, тогда и смогу поздравить самого себя», — сказал Гор на пресс-конференции.