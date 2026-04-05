Сехудо указал на ошибку тренера Данкана, из-за которой Крис проиграл Мойкано
39-летний американский боец, обладатель золотой медали Олимпиады-2008 в вольной борьбе и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал победу бразильца Ренато Мойкано над шотландцем Крисом Данканом в ночь на 5 апреля на турнире UFC Fight Night 272 в Лас-Вегасе.
«Тренер Криса Данкана попросил его нанести «неожиданный удар локтем», что Данкан и сделал, в результате чего его немедленно задушили», — написал Сехудо в социальной сети Х.
Поединок между Мойкано и Данканом был мейн-ивентом минувшего турнира и завершился во втором раунде после того, как бразилец успешно провёл удушающий приём.
Материалы по теме
