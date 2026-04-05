Самая молодая женщина в ростере UFC одержала первую победу в промоушене
Бразильский боец в женском легчайшем весе Элис Перейра добыла свою первую победу на уровне UFC на турнире UFC Fight Night 272 в Лас-Вегасе, нокаутировав Хейли Коуэн ударом колена.

UFC 2026. UFC Fight Night 272, Лас-Вегас, США
Элис Перейра (W) — Хейли Коуэн
05 апреля 2026, воскресенье. 01:20 МСК
Элис Перейра
Окончено
KO
Хейли Коуэн

Поединок прошёл в ночь на 5 апреля на арене Meta APEX. Во втором раунде Перейра (6-1 MMA, 1-1 UFC) мощнейшим ударом левым коленом отправила Коуэн (7-5 MMA, 0-3 UFC) в нокаут.

20-летняя Перейра — самая молодая женщина, когда-либо выступавшая в UFC. Она дебютировала в организации в сентябре в возрасте 19 лет, но уступила Монтсе Рендон раздельным решением судей. На региональном уровне четыре из пяти своих побед бразильянка одержала нокаутами.

34-летняя Коуэн, подписавшая контракт с UFC в 2022 году, до сих пор не может одержать первую победу в промоушене — её карьера была осложнена травмами, она провела три боя под эгидой лиги.

