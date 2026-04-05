Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол прибыл в Турцию для подготовки к бою с Айфертом

Комментарии

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол прибыл в Турцию, где проведёт заключительный этап подготовки к поединку с немецким боксёром Михаэлем Айфертом.

Фото: RCC

Вместе с Биволом в Турцию отправились его многолетний спарринг-партнёр Руслан Бикменов и бессменный наставник чемпиона Геннадий Машьянов. Тренировочный лагерь продлится несколько недель, после чего команда вернётся в Россию для финальной акклиматизации, сообщает пресс-служба промоушена RCC.

До главного события Вечера бокса от RCC, который состоится 30 мая на 12-тысячной арене в Екатеринбурге, осталось 55 дней. Турнир пройдёт при поддержке РМК.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android