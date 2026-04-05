Белал Мухаммад заявил, что следующим соперником Мойкано должен стать Пимблетт

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отреагировал на победу бразильца Ренато Мойкано над шотландцем Крисом Данканом в ночь на 5 апреля на турнире UFC Fight Night 272 в Лас-Вегасе.

«Денежный Мойкано вновь наносит удар. Мойкано против Пимблетта дальше», — написал Мухаммад в социальной сети Х.

Поединок между Мойкано и Данканом был мейн-ивентом минувшего турнира и завершился во втором раунде после того, как бразилец успешно провёл удушающий приём. Эта победа стала для уроженца Бразилии 21-й в профессиональной карьере, и 11-й — сабмишеном. Также на его счету два выигранных поединка нокаутами и ещё два — судейскими решениями. Также у Ренато семь поражений.