Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад заявил, что следующим соперником Мойкано должен стать Пимблетт

Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отреагировал на победу бразильца Ренато Мойкано над шотландцем Крисом Данканом в ночь на 5 апреля на турнире UFC Fight Night 272 в Лас-Вегасе.

UFC 2026. UFC Fight Night 272, Лас-Вегас, США
Ренато Мойкано (W) — Крис Данкан
05 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Ренато Мойкано
Окончено
SUB
Крис Данкан

«Денежный Мойкано вновь наносит удар. Мойкано против Пимблетта дальше», — написал Мухаммад в социальной сети Х.

Поединок между Мойкано и Данканом был мейн-ивентом минувшего турнира и завершился во втором раунде после того, как бразилец успешно провёл удушающий приём. Эта победа стала для уроженца Бразилии 21-й в профессиональной карьере, и 11-й — сабмишеном. Также на его счету два выигранных поединка нокаутами и ещё два — судейскими решениями. Также у Ренато семь поражений.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android