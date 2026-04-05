Иржи Прохазка назвал урок, который извлёк из двух поражений от Алекса Перейры

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка рассказал об уроке, который извлёк из серии поединков с двукратным чемпионом промоушена Даны Уайта в полутяжёлом весе Алексом Перейрой.

«В тот момент я этого не осознавал, потому что не был полностью зрелым. Я смотрел на титул как на что-то, чего могу достичь. Это был один из самых важных уроков в моей жизни. Благодаря мудрости, которую я обрёл после обоих боёв с Перейрой, я понял, что не бывает моментов, когда можно расслабиться», — приводит слова Прохазки пресс-служба UFC.

Первый поединок между Иржи и Алексом прошёл 11 ноября 2023 года за вакантный титул дивизиона, так как Прохазка после завоевания чемпионства сделал его вакантным из-за травмы. Алекс победил техническим нокаутом во втором раунде. Реванш между ними состоялся в 2024-м и закончился нокаутом после того, как Перейра попал киком в голову Прохазки во втором раунде.