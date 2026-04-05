«Почему бы и нет». Уайлдер не исключил проведения боя против непобеждённого боксёра

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер заявил, что открыт к проведению поединка против непобеждённого британца Мозеса Итаумы.

«Честно говоря, раньше я не знал, кто такой Мозес, но посмотрел несколько хайлайтов c его участием, включая последний бой с Франклином. Это был впечатляющий нокаут! Похоже, в Великобритании действительно появился будущий чемпион. Так что почему бы не устроить для него серьёзную проверку», — сказал Уайлдер в интервью Sky Sports.

Уайлдер дебютировал в профи в 2008 году. За это время Бронзовый бомбардировщик одержал 44 победы, потерпел четыре поражения, а один бой был признан ничьей. Кроме того, Деонтей является бронзовым призёром Олимпийских игр по боксу в Пекине, которые прошли в 2008 году.