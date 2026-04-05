Мовсар Евлоев объяснил, как прошёл бы его возможный бой против Забита Магомедшарипова

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев объяснил, как прошёл бы его возможный бой против бывшего бойца смешанных единоборств, выступавшего в UFC в категории до 66 кг, соотечественника Забита Магомедшарипова.

— Как бы прошёл твой поединок против Забита Магомедшарипова, если бы он остался в UFC?

— Наверное, я был бы рад, если бы мне удалось пройти хотя бы один раунд до того, как он меня вырубит, — сказал Евлоев на пресс-конференции в Ингушетии.

Напомним, в своём профессиональном рекорде в ММА Мовсар имеет 20 побед, из которых 10 были одержаны в рамках UFC, и ни одного поражения.