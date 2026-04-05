Арман Царукян назвал победителя в возможном бою Махачев — Топурия

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян назвал победителя в возможном бою между соотечественником Исламом Махачевым и испано-грузином Илией Топурией.

— Кто победит [в паре] Махачев — Топурия?

— Махачев.

— А если бой пройдёт в лёгком весе?

— Ислам, — сказал Царукян во время стрима на YouTube-канале Эдина Росса.

Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.