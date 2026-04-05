Пресс-служба лиги Ultimate Fighting Championship (UFC) сообщила, кто получил бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 272, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Лучшее выступление вечера – Алессандро Коста и Элис Перейра.

Лучший бой вечера – Томми Макмиллен vs Маноло Дзеккини.

Также отметим, что все, кто одержал досрочную победу и не получил основной бонус, а также не провалил взвешивание, получат по $ 25 тыс.

Напомним, в главном событии вечера бразилец Ренато Мойкано победил представителя Шотландии Криса Данкана удушающим приёмом во втором раунде.