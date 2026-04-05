Бой Мурзаканов — Коста стал новым соглавным событием турнира UFC 327

Бой Мурзаканов — Коста стал новым соглавным событием турнира UFC 327
Поединок между шестым номером рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянином Азаматом Мурзакановым и бывшим претендентом на титул UFC в среднем весе бразильцем Пауло Костой станет соглавным событием турнира UFC 327. Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

Данная перестановка была сделана, поскольку бой за титул UFC в наилегчайшем весе между представителем Мьянмы Джошуа Ваном и японцем Тацуро Таирой, который был изначально соглавным событием турнира UFC 327, перенесли в том же качестве на турнир UFC 328.

Ранее стали известны обладатели бонусов по итогам турнира UFC Fight Night 272, который прошёл сегодня, 5 апреля.

