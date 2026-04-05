«Ты чистый шнырь». Анатолий Малыхин ответил на оскорбительные слова чемпиона One FC

Чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин ответил на оскорбительные слова обладателя титула One Championship в тяжёлом весе сенегальца Умара Кейна.

«Дырявая голова, мы должны были драться с тобой 16 ноября. Ты выдумал аварию, подключил к себе шнуры и слился с боя. Следующая дата была 28 апреля, на которую я дал согласие пять раз. И все пять раз ты отказывался. Потом, когда мы в последний раз написали [руководству] One FC насчёт боя, нам сказали, что ты отказался, и я улетел. Сейчас же, шнырюга, мне прислали контракт на 24 апреля, на которое я дал согласие. И ты снова дал отказ. Ты чистый шнырь», — сказал Малыхин в видео, опубликовав его на своей странице в социальной сети.