«Именно тот тренер, какого хочется иметь». Чемпион ОИ-2020 — о наставничестве Джона Джонса

Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также непобеждённый боец ММА американец Гейбл Стивесон высказался насчёт наставничества 38-летнего легендарного соотечественника Джона Джонса.

«Джон лучший боец в истории, и он помогает мне стать таким же. Это уникальная возможность, и я готов слушать. Я как губка — впитываю все знания, какие только могу.

Джонс идеален. Он — именно тот тренер, какого хочется иметь. Джон приходит вовремя, готов работать и работать сверхурочно. Так что разговоры о том, что его нет рядом и зациклен на себе, — всё это не про него. У нас идеальная команда. Мы просто стараемся делать всё шаг за шагом и просто наслаждаться моментом», — приводит слова Стивесона портал MMA Fighting.