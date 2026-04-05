Стрикленд: возьму верх над Хамзатом. Уже побеждал этого ******* на тренировке

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд выразил уверенность в том, что победит непобеждённого 31-летнего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ. Их встреча станет главным событием турнира UFC 328, который состоится 10 мая в Ньюарке.

«Я знаю, что возьму верх над Хамзатом. Я уже побеждал этого ******* на тренировке и в бою также разберусь с ним», — сказал Стрикленд во время стрима на YouTube-канале Эдина Росса.

Напомним, в профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.