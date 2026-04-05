Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стрикленд: возьму верх над Хамзатом. Уже побеждал этого ******* на тренировке

Стрикленд: возьму верх над Хамзатом. Уже побеждал этого ******* на тренировке
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд выразил уверенность в том, что победит непобеждённого 31-летнего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ. Их встреча станет главным событием турнира UFC 328, который состоится 10 мая в Ньюарке.

«Я знаю, что возьму верх над Хамзатом. Я уже побеждал этого ******* на тренировке и в бою также разберусь с ним», — сказал Стрикленд во время стрима на YouTube-канале Эдина Росса.

Напомним, в профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.

Материалы по теме
Чимаев возвращается! Дебютная защита — против экс-чемпиона, который ненавидит Хамзата
Чимаев возвращается! Дебютная защита — против экс-чемпиона, который ненавидит Хамзата
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android