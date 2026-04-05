Арман Царукян и 46-летний бывший претендент на титул UFC обменялись колкими комментариями

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян отреагировал на анонс схватки по правилам вольной борьбы с 46-летним бывшим претендентом на титул UFC в легчайшем весе американцем Юрайем Фейбером, которая состоится 18 апреля на турнире RAF 08.

«На сколько очков вы хотите, чтобы я обошёл этот мешок с картошкой? Делайте заказы прямо сейчас», — написал Царукян на своей странице в социальной сети.

Юрайа не оставил без внимания комментарий Царукяна, оставив ему послание.

«Когда ты уже думал, что родители дали тебе всё в жизни, на помощь приходит папочка Юрайя», — ответил Фейбер.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Фейбер выступал на профессиональном уровне в ММА с 2003 по 2019 год. Имеет в своём рекорде 35 побед и 11 поражений. Четырежды бился за абсолютный титул чемпиона UFC.