Дана Уайт рассказал, что полностью отстранился от переговоров по контракту бойцов UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что полностью отстранился от переговоров по контракту бойцов сильнейшей организации в мире.

«Я полностью отстранился от переговоров по контрактам бойцов UFC. Мне повезло, что в моей жизни и карьере наступил момент, когда могу заниматься тем, что мне нравится», — приводит слова Уайта аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Напомним, в главном событии минувшего турнира UFC Fight Night 272, который прошёл 5 апреля, состоялось противостояние между бразильцем Ренато Мойкано и представителем Шотландии Крисом Данканом. Бой завершился победой Ренато удушающим приёмом во втором раунде.