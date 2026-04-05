Экс абсолютный чемпион мира по боксу ответил, кого считает лучшим — Леброна или Брайанта

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд выбрал лучшего баскетболиста между соотечественниками Леброном Джеймсом и Коби Брайантом.

— Коби или Леброн?

— Коби, — написал Кроуфорд на своей странице в социальной сети Х.

В минувшем году Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.

