Иржи Прохазка объяснил, почему считает, что Перейра будет доминировать в бою с Ганом

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка объяснил, почему считает, что бразилец Алекс Перейра будет доминировать в бою с французом Сирилем Ганом. Их поединок станет соглавным событием турнира UFC в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне (США).

«Я верю, что Алекс способен на это [победить], особенно учитывая, что я вижу, как он набирает вес. Перейра достаточно силён и будет лучше Сириля в выносливости. Но при этом Ган остаётся очень подвижным», — сказал Прохазка во время стрима на YouTube-канале Эдина Росса.

Напомним, турнир UFC в Белом доме будет проведён в честь 250-летия независимости США.

Материалы по теме
Деньги, кард и президент. Детальный гайд по турниру UFC в Белом доме
