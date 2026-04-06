Бокс/ММА Новости

Иржи Прохазка включил россиянина в топ-5 своих любимых бойцов MMA

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) чех Иржи Прохазка озвучил собственный топ-5 своих любимых бойцов MMA во время стрима на YouTube-канале Эдина Росса.

Топ-5 любимых бойцов Иржи Прохазки:

1. Фёдор Емельяненко.
2. Джон Джонс.
3. Андерсон Силва.
4. Конор Макгрегор.
5. Жорж Сен-Пьер.

В профессиональном рекорде у Прохазки 32 победы, из которых 31 была одержана досрочно, пять поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года. В данный момент чех идёт на серии из двух побед.

