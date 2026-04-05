Аспиналл сообщил, что начал проводить лёгкие тренировки

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл рассказал, что начал проводить лёгкие тренировки спустя более пяти месяцев после того, как перенёс операцию на глазах.

«Я просто вернулся в спортзал и начал проводить лёгкие тренировки, но всё ещё жду, когда у меня полностью восстановиться зрение», — приводит слова Аспиналла аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах английский боец имеет 15 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Том Аспиналл поделился деталями своего восстановления после тяжёлой травмы глаза.