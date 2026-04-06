Бывший чемпион UFC Джон Джонс прокомментировал очередной скандал со своим участием

38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс впервые прокомментировал видео, автор которого сообщил, что Костлявый ночью несколько раз подрезал его машину на проезжей части, а после попытался разобраться с ним на парковке.

«Этот парень гнался за моей машиной два квартала, газуя и пытаясь меня запугать. Я рад, что это случилось со мной, а не с кем-то из пожилых жителей нашего района. Я горжусь тем, что смог за себя постоять и не позволил себя запугивать», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

