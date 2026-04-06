Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов: кто победит?

«Чемпионат» предлагает своим читателям выбрать победителя в предстоящем боксёрском поединке в супертяжёлом весе между американцем Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым, который состоится 11 апреля в Лондоне (Англия).

Арсланбеку Махмудову 36 лет. Уроженец Моздока дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Махмудов победил единогласным решением британца Дэвида Аллена. Всего в его послужном списке 21 победа (19 нокаутом) и два поражения.

На счету Фьюри 34 победы (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.

