Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камил Гаджиев отреагировал на второе поражение Бекоева в UFC

Комментарии

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение соотечественника Азамата Бекоева в поединке с американцем Тришоном Гором, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 272 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC Fight Night 272, Лас-Вегас, США
Азамат Бекоев — Тришон Гор (W)
05 апреля 2026, воскресенье. 00:50 МСК
Азамат Бекоев
Окончено
SUB
Тришон Гор

«Есть огонь, вода и медные трубы. Сейчас для Азамата начинаются медные трубы. Станет ли он бойцом, чьи победы будут оцениваться как неслучайные? Вот это для него сейчас ключевой момент. Если Азамат выиграет в следующем поединке, то он закрепится в лучшей лиге мира. Если проиграет, то, по большому счёту, он так следа в мировом ММА и не оставит. Посмотрим», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Азамату Бекоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и два поражения.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android