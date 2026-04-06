Камил Гаджиев отреагировал на второе поражение Бекоева в UFC

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение соотечественника Азамата Бекоева в поединке с американцем Тришоном Гором, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 272 в Лас-Вегасе (США).

«Есть огонь, вода и медные трубы. Сейчас для Азамата начинаются медные трубы. Станет ли он бойцом, чьи победы будут оцениваться как неслучайные? Вот это для него сейчас ключевой момент. Если Азамат выиграет в следующем поединке, то он закрепится в лучшей лиге мира. Если проиграет, то, по большому счёту, он так следа в мировом ММА и не оставит. Посмотрим», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Азамату Бекоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и два поражения.