Костя Цзю оценил перспективы Уайлдера после победы над Чисорой

Бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Зала славы Константин Цзю прокомментировал победу американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера в поединке с британцем Дереком Чисорой, состоявшемся на минувших выходных в Лондоне (Англия).

«Это было что-то новое в исполнении Уайлдера. Для него это была вторая победа решением в карьере. Бой был равным, могли в обе стороны отдать. Если Деонтей сможет вернуть былую нокаутирующую мощь, то он будет опасен для любого в ринге. Даже для Александра Усика», – приводит слова Цзю издание MMA.Metaratings.ru.

