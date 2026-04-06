Костя Цзю оценил перспективы Уайлдера после победы над Чисорой
Бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Зала славы Константин Цзю прокомментировал победу американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера в поединке с британцем Дереком Чисорой, состоявшемся на минувших выходных в Лондоне (Англия).
Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Деонтей Уайлдер (W) — Дерек Чисора
05 апреля 2026, воскресенье. 00:45 МСК
Деонтей Уайлдер
Окончено
SD
Дерек Чисора
«Это было что-то новое в исполнении Уайлдера. Для него это была вторая победа решением в карьере. Бой был равным, могли в обе стороны отдать. Если Деонтей сможет вернуть былую нокаутирующую мощь, то он будет опасен для любого в ринге. Даже для Александра Усика», – приводит слова Цзю издание MMA.Metaratings.ru.
