Россиянин Субханкулов сразится за звание претендента на мировой титул 24 апреля в Уфе

24 апреля в Уфе состоится турнир IBA.PRO 17, в рамках которого российский боксёр лёгкого веса (до 61,2 кг) Артур Субханкулов (11-0, 5 KO) сразится за звание обязательного претендента на титул IBF с Баходуром Усмоновым (12-0, 5 KO) из Таджикистана.

Артуру Субханкулову 34 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году. Все поединки провёл на территории России. Предстоящий поединок с Усмоновым станет для него первым боем, рассчитанным на 12 раундов.

Баходуру Усмонову 28 лет. Представитель Таджикистана дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, победил большинством судейских голосов рейтингового британца Макси Хьюза.