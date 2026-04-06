Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Субханкулов сразится за звание претендента на мировой титул 24 апреля в Уфе

Комментарии

24 апреля в Уфе состоится турнир IBA.PRO 17, в рамках которого российский боксёр лёгкого веса (до 61,2 кг) Артур Субханкулов (11-0, 5 KO) сразится за звание обязательного претендента на титул IBF с Баходуром Усмоновым (12-0, 5 KO) из Таджикистана.

Артуру Субханкулову 34 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году. Все поединки провёл на территории России. Предстоящий поединок с Усмоновым станет для него первым боем, рассчитанным на 12 раундов.

Баходуру Усмонову 28 лет. Представитель Таджикистана дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, победил большинством судейских голосов рейтингового британца Макси Хьюза.

Материалы по теме
Стал известен полный кард турнира «IBA.PRO 16» в Серпухове
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android