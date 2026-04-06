Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов, дата и время боя, где смотреть

11 апреля в Лондоне (Англия) состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встретится с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

Трансляция турнира будет доступна на платформе Netflix. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. Начало боя Фьюри – Махмудов не ранее 1:00 мск.

Арсланбеку Махмудову 36 лет. Уроженец Моздока дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Махмудов победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.

Тайсону Фьюри 37 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. Дважды становился чемпионом мира. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре 2024 года, проиграл единогласным решением украинцу Александру Усику.