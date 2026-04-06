UFC 327: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

12 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 327. В главном бою бывший чемпион организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка сразится за вакантный титул с новозеландцем Карлосом Ульбергом.

В соглавном событии российский боец полутяжёлого веса Азамат Мурзаканов встретится с бывшим претендентом на титул в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Пауло Костой.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда – в 0:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.