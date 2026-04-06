«Больше не могу этим заниматься». Дерек Чисора подтвердил, что завершил карьеру

Бывший претендент на титулы чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора подтвердил, что завершит карьеру после поражения в поединке с американским экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером, состоявшемся 4 апреля в Лондоне (Англия).

«Возможно, я займусь в боксе чем-нибудь другим… По правде говоря, я устал, я больше не могу этим заниматься. Когда понимаешь, что всё кончено, значит, всё кончено. У меня была отличная карьера», — сказал Чисора на пресс-конференции.

Дереку Чисоре 42 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. Всего на его счету 36 побед (23 – нокаутом) и 14 поражений.

