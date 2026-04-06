Азамат Мурзаканов — Пауло Коста: дата и время, во сколько начало, где смотреть

12 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 327. В соглавном событии российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Азамат Мурзаканов встретится с бывшим претендентом на титул бразильцем Пауло Костой.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда – в 0:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Азамату Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.

Пауло Косте 34 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и четыре поражения.