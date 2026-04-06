Николай Валуев высказался о предстоящем бое Бивол — Айферт

Бывший чемпион мира россиянин Николай Валуев высказался о предстоящем поединке за титулы WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественником Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом, который состоится 30 мая в Екатеринбурге.

«Этот бой Биволу необходим для разогрева. Ожидания? То, что Дима выиграет! Дайте человеку победить, а потом уже будем судить, готов ли он к другим боям. Абсолютно правильно, что поединок будет проводиться в Екатеринбурге. Это будет праздник для болельщиков», – приводит слова Валуева «Советский спорт».

Дмитрий Бивол тренируется перед возвращением в ринг