Иржи Прохазка — Карлос Ульберг: дата и время, во сколько начало, где смотреть

12 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 327. В главном поединке бывший чемпион организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка сразится за вакантный титул с новозеландцем Карлосом Ульбергом.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда – в 0:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Иржи Прохазке 33 года. Чешский боец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и два поражения.

Карлосу Ульбергу 35 лет. Новозеландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.