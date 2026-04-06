Дмитрий Кудряшов высказался о возможном бое Тима Цзю и Эррола Спенса

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов высказался о возможном поединке в среднем весе (до 72,6 кг) между австралийцем Тимом Цзю и американцем Эрролом Спенсом-младшим.

«Нурджа – не тот, кого можно сравнивать со Спенсом, но мне кажется, что смена веса пошла на пользу Цзю. Нынешняя победа – хороший задел перед встречей с Эрролом. Нужно было снова в себя поверить и сработаться с кубинским специалистом Педро Диасом. Ещё раз повторюсь: Спенс – другой уровень. Как-то видел его спарринги, и тогда казалось, что этот парень очень силён. Менялись спарринг-партнёры, а Спенс не сбавлял обороты – каждый следующий раунд как первый», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.